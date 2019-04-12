Ступин стал чемпионом России на дистанции 400 м комплексным плаванием

Максим Ступин выиграл золотую медаль на дистанции 400 м комплексом на чемпионате России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве. Он показал время 4 минуты 16,30 секунды.
Серебряным призёром стал Данил Зайцев (4.17,56). Бронзовую медаль завоевал Эдуард Валиахметов (4.18,87).
Чемпионат России по плаванию завершится сегодня, 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), который пройдёт с 12 по 28 июля. Никто из пловцов не выполнил норматива для участия в ЧМ. Для этой дистанции он составляет 4 минуты 15,84 секунды.
Плавание. Чемпионат России. Москва
Мужчины. Комплексное плавание. 400 м
1. Максим Ступин — 4.16,30
2. Данил Зайцев — 4.17,56
3. Эдуард Валиахметов — 4.18,87.