Ступин стал чемпионом России на дистанции 400 м комплексным плаванием

Максим Ступин выиграл золотую медаль на дистанции 400 м комплексом на чемпионате России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве. Он показал время 4 минуты 16,30 секунды.



Серебряным призёром стал Данил Зайцев (4.17,56). Бронзовую медаль завоевал Эдуард Валиахметов (4.18,87).

Чемпионат России по плаванию завершится сегодня, 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), который пройдёт с 12 по 28 июля. Никто из пловцов не выполнил норматива для участия в ЧМ. Для этой дистанции он составляет 4 минуты 15,84 секунды.

Плавание. Чемпионат России. Москва

Мужчины. Комплексное плавание. 400 м



1. Максим Ступин — 4.16,30

2. Данил Зайцев — 4.17,56

3. Эдуард Валиахметов — 4.18,87.