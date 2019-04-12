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Васькина выиграла золото на дистанции 100 м на спине на ЧР в Москве

Васькина выиграла золото на дистанции 100 м на спине на ЧР в Москве
Другие / Водные виды спорта

На чемпионате России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве, у женщин на дистанции 100 м на спине победу одержала Дарья Васькина. Её время — 59,46 секунды.

Второй стала Анастасия Фесикова (59,71). Бронзовая награда в активе Анастасии Авдеевой (1.01,19).

Изначально первой финишировала Мария Каменева, но затем она была дисквалифицирована решением судей.

Чемпионат России по плаванию завершится сегодня, 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Васькина и Фесикова выполнили норматив для отбора в сборную России. Для этой дистанции он составляет 1 минуты 0,25 секунды.

Плавание. Чемпионат России. Москва
Женщины. Плавание на спине. 100 м

1. Дарья Васькина — 59,46
2. Анастасия Фесикова — 59,71
3. Анастасия Авдеева — 1.01,19

Авдеева заняла первое место на дистанции 200 м на спине на ЧР по плаванию
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