Васькина выиграла золото на дистанции 100 м на спине на ЧР в Москве

На чемпионате России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве, у женщин на дистанции 100 м на спине победу одержала Дарья Васькина. Её время — 59,46 секунды.

Второй стала Анастасия Фесикова (59,71). Бронзовая награда в активе Анастасии Авдеевой (1.01,19).

Изначально первой финишировала Мария Каменева, но затем она была дисквалифицирована решением судей.

Чемпионат России по плаванию завершится сегодня, 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Васькина и Фесикова выполнили норматив для отбора в сборную России. Для этой дистанции он составляет 1 минуты 0,25 секунды.

Плавание. Чемпионат России. Москва

Женщины. Плавание на спине. 100 м



1. Дарья Васькина — 59,46

2. Анастасия Фесикова — 59,71

3. Анастасия Авдеева — 1.01,19