Загитова: отвезу Масару на моё шоу в Японии, и она выйдет на лёд

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что как только увидела в журнале фото собаки породы акита-ину, сразу захотела одеть такую собаку в своё платье «красной балерины», в котором выиграла Игры в Пхёнчхане.

«Я на сборах в Японии увидела в журнале такую красивую собаку акита-ину, а на шкафу у меня как раз висело это платье. И я сразу сказала себе, если у меня будет собака этой породы, то обязательно её одену в платье.

Масару очень большая, из-за этого проблематично везти её куда-либо, но в ближайшее время я собираюсь отвезти её на её родину, в Японию, на моё шоу. Она любит смотреть, как я катаюсь, и сама катается. И, скорее всего, выйдет на лёд в Японии. Когда я первый раз привела Масару на лёд, она начала почему-то не бегать, а лизать лёд. Это очень странно, но ей понравилось», — сказала Загитова в эфире программы «Вечерний Ургант».

На телевизионное шоу Алина пришла вместе с Масару, одетой в точно такое же платье, в котором Загитова выступала в олимпийском сезоне.

Фото доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.