Пригода — победитель чемпионата России по плаванию на дистанции 100 м брассом

На чемпионате России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве, у мужчин на дистанции 100 м брассом лучшим стал Кирилл Пригода, показав время 59,52 секунды.

Второе место занял Антон Чупков (59,57). Тройку призёров замкнул Илья Хоменко (1.00,05).

Плавание. Чемпионат России. Москва

Мужчины. Брасс. 100 м



1. Кирилл Пригода — 59,52

2. Антон Чупков — 59,57

3. Илья Хоменко — 1.00,05

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), который пройдёт с 12 по 28 июля. Пригода и Чупков выполнил норматив для отбора в сборную России. Для этой дистанции он составляет 59,93 секунды.