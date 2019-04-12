Легков — о гонке Нортуга: будет перебор с алкоголем, утром посмотрим, кто силён

Олимпийский чемпион российский лыжник Александр Легков поделился ожиданиями от фестиваля Janteloppet, который станет прощальной гонкой двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира норвежца Петтера Нортуга.

«Большое спасибо за приглашение в Норвегию. У меня достаточно неплохая форма, потому что тренируюсь каждый день. Моя карьера длилась 20 лет, и это было бы невозможно без постоянных тренировок. Утром иду работать, а затем — тренироваться. Со мной выступит тёзка, мой младший брат — Большунов. Ему всего 22 года, но он очень силён. Завтра будем вместе работать до финиша. Может, вместе с Нортугом — не знаю. Завтра посмотрим уровень готовности.



Здесь очень хорошая погода, славные ребята, и завтра нас ждёт очень хороший день. Увидимся завтра. Будет гонка, будет перебор с алкоголем. Посмотрим на следующее утро после соревнований, кто по-настоящему силён. Когда начнётся вечерника? Завтра. Сегодня — рано. Тренер всегда говорит мне: „Перед стартом никогда не употребляй алкоголь, только после“. У меня в последние годы было не так много соревнований. Иногда смотришь на эти грандиозные винные битвы, сейчас – только смотришь, не пьёшь», — приводит слова Легкова NRK.



Наклонившись к переводчику, Легков добавил: «У меня очень много работы и занимаюсь домашними делами. И это очень тяжело, потому что раньше я ни хрена не делал, только тренировался и бегал».