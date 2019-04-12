Гимнастка Мельникова стала бронзовым призёром ЧЕ в многоборье

Россиянка Ангелина Мельникова стала бронзовым призёром чемпионата Европы в Щецине (Польша) в индивидуальном многоборье. Мельникова, которая накануне выиграла квалификацию, в финале по сумме четырёх упражнений уступила француженке Мелани Де Жезус и британке Элиссе Дауни.

Россиянка Ангелина Симакова, отобравшаяся в финал с 16-м результатом, завершила соревнования на девятом месте.

Ранее золото и серебро в мужском многоборье завоевали россияне Никита Нагорный и Артур Далалоян.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Щецин, Польша

Многоборье. Женщины

1. Мелани Де Жезус (Франция) — 55,433.

2. Элисса Дауни (Великобритания) — 55,365.

3. Ангелина Мельникова (Россия) – 55,065…

9. Ангелина Симакова (Россия) — 51,465.