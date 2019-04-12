Малютин завоевал золото на ЧР по плаванию на дистанции 200 м вольным стилем

На чемпионате России по плаванию на дистанции 200 м вольным стилем лучший результат показал Мартин Малютин. Его время — 1 минута 45,46 секунды.

Серебряную медаль выиграл Михаил Довгалюк (1.46,08). Третьим стал Александр Красных (1.46,34), четвёртым — Иван Гирев (1.46,54).

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), который пройдёт с 12 по 28 июля. Малютин, Довгалюк, Красных и Гирев выполнили нормативы для отбора в сборную России (1.47,02).

Плавание. Чемпионат России. Москва

Мужчины. Вольный стиль. 200 м



1. Мартин Малютин — 1.45,46

2. Михаил Довгалюк — 1.46,08

3. Александр Красных — 1.46,34

4. Иван Гирев — 1.46,54.