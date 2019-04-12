Белякова стала победительницей ЧР на дистанции 200 м комплексным плаванием

На чемпионате России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве, у женщин на дистанции 200 м комплексом победа досталась Виктории Беляковой (2.13,42).

Второе место заняла Ирина Приходько (2.14,32), третьей стала Александра Денисенко (2.15,24).

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), который пройдёт с 12 по 28 июля. Участницы финального заплыва не смогли выполнить норматив для отбора в сборную России. Для этой дистанции он составляет 2 минуты 12,56 секунды.

Плавание. Чемпионат России. Москва

Женщины. Комплексное плавание. 200 м



1. Виктория Белякова — 2.13,42

2. Ирина Приходько — 2.14,32

3. Александра Денисенко — 2.15,24