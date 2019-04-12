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Глейхенгауз: прямого разговора с Загитовой о продолжении карьеры не было

Глейхенгауз: прямого разговора с Загитовой о продолжении карьеры не было
Другие / Фигурное катание

Тренер и постановщик программ группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз считает, что Алина Загитова сама дала ответ на вопрос о продолжении карьеры, придя на тренировку сразу после возвращения из турне по Японии.

«Да, ей уже не нужно ничего доказывать, она может кататься в удовольствие, у неё больше нет цели выиграть Европу или финал Гран-при. Но, конечно, ещё можно стать многократной чемпионкой — и мы будем за это болеть и переживать.

Прямого разговора о том, продолжит она или нет, у нас не было. Она прилетела из Японии и пришла на тренировку. Будет ли этот разговор? А зачем? Если бы она не ходила на тренировки, то тогда бы мы об этом разговаривали. Но если человек сразу после того, как приехал, приступил к тренировочному процессу…» — приводит слова Глейхенгауза Sport24.

Ранее олимпийский чемпион Роман Костомаров заявил, что Алине пора уходить, так как она уже выиграла все возможные титулы.

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