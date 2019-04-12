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Минаков занял первое место на ЧР по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем

Минаков занял первое место на ЧР по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем
Другие / Водные виды спорта

На чемпионате России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве, у мужчин в финальном заплыве на стометровке баттерфляем победу одержал Андрей Минаков. Его время — 51,79 секунды.

Второе место занял Егор Куимов (52,20), бронзовым призёром соревнований стал Александр Садовников (52,23).

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Минаков выполнил норматив для отбора в сборную России. Для этой дистанции он составляет 51,96 секунды.

Плавание. Чемпионат России. Москва
Мужчины. Баттерфляй. 100 м

1. Андрей Минаков — 51,79
2. Егор Куимов — 52,20
3. Александр Садовников — 52,23

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