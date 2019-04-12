Глейхенгауз — о возможном снятии Загитовой с ЧМ: в её возрасте всё наоборот

Тренер и постановщик программ группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, в чём была сложность подготовки Алины Загитовой к победному для фигуристки чемпионату мира — 2019.

«Очень сложно было наладить тренировочный процесс. После возвращения с чемпионата Европы мы всем тренерским составом поговорили с Алиной. Она нас воодушевила тем, что хочет дальше выступать, а её цель — выиграть чемпионат мира. С этими мыслями мы приехали в Москву, и первые две недели тренировок были просто шикарными. За пару дней до финала Кубка России в Великом Новгороде мы показали федерации прокат произвольной программы Алины, и он был идеальным. Все поняли, что Алина в форме, всё здорово.

Но чем ближе был момент вылета в Японию, тем сложнее становилось с Алиной тренироваться. Лишние мысли закрадывались ей в голову. Она опять начала в себе сомневаться. Из-за этого были ошибки на прыжках и неудачные прокаты. Она ещё больше себя начинала накручивать и из-за этого пропускать тренировки. Всё это было как снежный ком, хотя мы прекрасно понимали, что пропускать тренировки — это нарушение системы.

Когда что-то не получается, человек начинает искать лёгкие пути решения проблемы. Думает: вот сейчас я отдохну денёчек, потом снова выйду на лёд и всё будет хорошо. Но мы знаем, как правильно готовиться. Когда можно отдохнуть, а когда снизить нагрузку. Этой системы не было. Мы начали опасаться, что мы не подведём её в нужной форме к самому чемпионату мира. Поэтому в какой-то момент и шла речь о том, что, возможно, мы будем сниматься.

Алина недавно в интервью сказала, что сейчас у неё такой возраст, когда хочется делать всё наоборот и вместо «да» говорить «нет». Пока мы её упрашивали и уговаривали, что надо собраться и работать, что надо готовиться к чемпионату мира, мы получали «нет». Тогда мы решили пойти от обратного, сказали, что, если не хочешь, можешь не ехать на чемпионат мира. Этери Георгиевна в Москве с дочкой побудет.

После этого мы поехали и выиграли. Она сразу какой-то другой стала, в ней чувствовалась прежняя уверенность. Когда мы приехали в Японию, поняли, что всё будет хорошо. По её настрою видно было, что она ехала туда выигрывать», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.

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