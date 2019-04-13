«Парадиз» лидирует на ЧМ по синхронному катанию после короткой программы

Команда «Парадиз» из Санкт-Петербурга лидирует после короткой программы на чемпионате мира по синхронному катанию, который проходит в Хельсинки (Финляндия). «Парадиз» на 1,22 балла опережает занимающую второе место финскую команду Marigold Ice Unity. Третьим в короткой программе был канадский коллектив Nexxice.

Ещё одна российская команда «Татарстан» идёт на четвёртой позиции. Всего в соревнованиях принимают участие 24 команды.

Произвольную программу команды представят 13 апреля.

Напомним, в 2018 году «Парадиз» стал бронзовым призёром чемпионата мира.

Синхронное катание. Чемпионат мира. Хельсинки, Финляндия

Короткая программа



1. «Парадиз» (Россия) – 87,12.

2. Marigold Ice Unity (Финляндия) – 85,90.

3. Nexxice (Канада) – 84,63.

4. «Татарстан» (Россия) – 82,83.