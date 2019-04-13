Седова: абсолютно не согласна с Вяльбе в том, что у меня нет прогресса

Российская лыжница Анастасия Седова объяснила, почему президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе настояла на её возвращении в группу Маркуса Крамера.



«Чем Вяльбе объяснила своё решение? Тем, что у меня нет прогресса. Может, это громко прозвучит, но я с Еленой Валерьевной абсолютно не согласна. Каждый из нас имеет право на собственное мнение. Хорошо, если президент ФЛГР и главный тренер настаивает на моём присутствии в команде, если ей так спокойнее, я буду в команде. Но останусь при своём – с папой мне было бы лучше, в следующем сезоне прирост результатов был бы ещё заметнее. Уверена в этом», — цитирует Седову «Спорт-экспресс».



Напомним, в прошлом сезоне 24-летняя Седова тренировалась под руководством отца – Николая Седова. Она заняла 12-е место в общем зачёте Кубка мира.

Лыжницы Седова и Нечаевская перейдут в группу Крамера