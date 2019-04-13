Глейхенгауз: Загитова — сладкоежка, Трусова — упрямая, Косторная — шумная

Тренер и постановщик программ группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз ответил на вопросы о фигуристках, занимающихся в группе.

«Самая шумная? Конечно, Алёна Косторная. Она бесконечно разговаривает. У неё очень милый писклявый голос, который слышно отовсюду. Она тебе всё что угодно расскажет.



Самая упрямая? Саша Трусова. Если её не останавливать, она может прыгать до посинения. Она потом придёт и скажет, что у неё болит всё, но при этом будет довольна.



Самая сладкоежка? Алина Загитова. Для неё само слово «шоколад» звучит сладко. Но я вообще не встречал ни одну девочку-фигуристку, которая не любит шоколад.



Вне льда это Алёна Косторная, на льду — Алина Загитова. К нам иногда приезжает японское телевидение или российское, и потом показывают моменты, где Алина плачет. Мы всегда переживаем, что будут думать, какие мы злые и плохие. А Алина просто эмоционально на всё реагирует — может смеяться до упаду, может заплакать в одну секунду, если её, например, расстроил прыжок. Но это здорово, когда человек так эмоционально относится к тому, что делает», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.