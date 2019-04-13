Ефимова: в России на турнирах по плаванию нужно делать шоу и заводить публику

Пятикратная чемпионка мира, трёхкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова предложила освежить подход к организации чемпионата России по плаванию.

«Думаю, надо делать соревнования интереснее, устраивать из этого шоу. Хотелось бы, чтобы это происходило в крутых бассейнах, с музыкой, разными световыми решениями, специальным человеком, который заводил бы публику. Зрители явно порой сидят и унывают. Если же это будет в весёлом формате, людям будет намного интереснее смотреть, они потянутся. Плюс надо больше рекламы, раскрутки.

Может ли помочь в этом YouTube? Возможно. Но я бы в первую очередь поменяла именно формат соревнований, чтобы это было так же интересно, как баскетбольный или хоккейный матч. И то, я была на хоккее в России и Америке — это две разные вещи. Небо и земля. Понимаю, насколько это может быть интересно. Например, в боксе многих привлекает, когда они постоянно друг перед другом прыгают и выпендриваются. Потому там это и пользуется такой популярностью, так как преподносится в том свете, в котором люди хотят это видеть", — цитирует Ефимову телеканал «360».