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Забияко и Энберт стали вторыми в произвольной программе на командном Кубке мира

Забияко и Энберт стали вторыми в произвольной программе на командном Кубке мира
Другие / Фигурное катание

Российская пара фигуристов Наталья Забияко и Александр Энберт заняли второе место в произвольной программе на командном Кубке мира в Японии. За прокат они получили 141,32 балла.

Первыми стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, показавшие результат 152,52 балла. Третье место заняли канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (131,84).

Напомним, Забияко и Энберт ранее выиграли короткую программу.

Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония

Пары. Произвольная программа

1. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 152,52
2. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 141,32
3. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 131,84
4. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 130,85
5. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 125,24
6. Рику Миура – Сойя Ичихаши (Япония) – 92,98.

Фигурное катание. Командный кубок мира. Спортивные пары. Произвольная программа
13 апреля 2019 года, суббота. 09:15 МСК
1
Франция
152.52
2
Россия
141.32
3
Канада
131.84
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