Забияко и Энберт стали вторыми в произвольной программе на командном Кубке мира

Российская пара фигуристов Наталья Забияко и Александр Энберт заняли второе место в произвольной программе на командном Кубке мира в Японии. За прокат они получили 141,32 балла.

Первыми стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, показавшие результат 152,52 балла. Третье место заняли канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (131,84).

Напомним, Забияко и Энберт ранее выиграли короткую программу.

Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония



Пары. Произвольная программа



1. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 152,52

2. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 141,32

3. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 131,84

4. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 130,85

5. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 125,24

6. Рику Миура – Сойя Ичихаши (Япония) – 92,98.