Пидручный: часто только энтузиазм позволяет украинцам побеждать на мировой арене

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал о состоянии биатлонной инфраструктуры в Украине.



«Многое держится на энтузиазме и инициативе. Часто только это позволяет украинским спортсменам побеждать на мировой арене.



Вы, наверное, знаете: мало того что у нас нет современных баз, но и старые тренировочные места тоже в ужасном состоянии. Если бы вы знали, как я хочу восстановить спортивный комплекс для детей, которые хотят заниматься биатлоном», – цитирует Пидручного dobrovoltsi-ngu.tilda.ws.



На чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) Дмитрий выиграл золото в гонке преследования. Пидручный — чемпион Европы 2018 года в смешанной эстафете, победитель Универсиады-2013 в масс-старте.

Пидручный: я против слива гонок. Лечить совесть дороже