Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира в Фукуоке. За прокат спортсменка получила 153,89 балла, что является её лучшим результатом в карьере. Софья Самодурова – 4-я.
Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония
Женщины. Произвольная программа
1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 153,89
2. Брэди Теннелл (США) – 150,83
3. Каори Сакамото (Япония) – 146,70
4. Софья Самодурова (Россия) – 138,84
5. Рика Кихира (Япония) – 138,37
6. Мэрайя Белл (США) – 135,17
7. Марина Пиредда (Италия) – 120,22
8. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 114,22
9. Лорин Лекавалье (Франция) – 107,71
10. Габриэль Дэйлман (Канада) – 107,48
11. Роберта Родегейро (Италия) – 106,64
12. Элейн Шартран (Канада) – 94,91.
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира