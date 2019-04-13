Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира в Фукуоке. За прокат спортсменка получила 153,89 балла, что является её лучшим результатом в карьере. Софья Самодурова – 4-я.



Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония



Женщины. Произвольная программа



1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 153,89

2. Брэди Теннелл (США) – 150,83

3. Каори Сакамото (Япония) – 146,70

4. Софья Самодурова (Россия) – 138,84

5. Рика Кихира (Япония) – 138,37

6. Мэрайя Белл (США) – 135,17

7. Марина Пиредда (Италия) – 120,22

8. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 114,22

9. Лорин Лекавалье (Франция) – 107,71

10. Габриэль Дэйлман (Канада) – 107,48

11. Роберта Родегейро (Италия) – 106,64

12. Элейн Шартран (Канада) – 94,91.