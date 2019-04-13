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Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира в Фукуоке. За прокат спортсменка получила 153,89 балла, что является её лучшим результатом в карьере. Софья Самодурова – 4-я.

Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония

Женщины. Произвольная программа

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 153,89
2. Брэди Теннелл (США) – 150,83
3. Каори Сакамото (Япония) – 146,70
4. Софья Самодурова (Россия) – 138,84
5. Рика Кихира (Япония) – 138,37
6. Мэрайя Белл (США) – 135,17
7. Марина Пиредда (Италия) – 120,22
8. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 114,22
9. Лорин Лекавалье (Франция) – 107,71
10. Габриэль Дэйлман (Канада) – 107,48
11. Роберта Родегейро (Италия) – 106,64
12. Элейн Шартран (Канада) – 94,91.

Фигурное катание. Командный кубок мира. Женщины. Произвольная программа
13 апреля 2019 года, суббота. 10:50 МСК
1
Елизавета Туктамышева
Россия
153.89
2
Бради Теннелл
США
150.83
3
Каори Сакамото
Япония
146.70
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