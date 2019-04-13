Сборная России заняла третье место в общем зачёте командного чемпионата мира

Российские фигуристы заняли третье место в общем зачёте командного чемпионата мира в Фукуоке (Япония).

Сборная России набрала 102 балла. Выиграла турнир сборная США (117), второе место заняли японские фигуристы (104).

Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония



Командный зачёт (после 8 видов из 8)



1. США – 117

2. Япония – 104

3. Россия – 102

4. Франция – 75

5. Канада – 73

6. Италия – 69

Напомним, сегодня россиянка Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу в соревнованиях женщин. За прокат спортсменка получила 153,89 балла, что является её лучшим результатом в карьере. Софья Самодурова — 4-я.

Кроме того, российская пара фигуристов Наталья Забияко и Александр Энберт стали вторыми в произвольной программе. За прокат они получили 141,32 балла.