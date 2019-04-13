Мишин: Туктамышева отлично выступила на ЧМ, а Самодурова не подвела команду

Тренер фигуристок Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой Алексей Мишин прокомментировал выступление подопечных на командном чемпионате мира в Японии.

В последний день соревнований Туктамышева выиграла произвольную программу, а Самодурова стала четвёртой.

«Если говорить честно, мне больше всего понравились произвольные программы наших девочек. Обе девочки молодцы. Лиза вообще выступила отлично, а Соня тоже не подвела команду.

Наша сборная заняла третье место на командном чемпионате мира, и исходя из этого я бы оценил выступление сборной России в Японии положительно", — цитирует Мишина РИА «Новости».

В общем зачёте турнира сборная России набрала 102 очка. Победу одержала сборная США (117 очков). Второе место заняла команда Японии (104).