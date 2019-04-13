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Туктамышева: не удивлена, что чисто исполнила тройной аксель на командном ЧМ

Туктамышева: не удивлена, что чисто исполнила тройной аксель на командном ЧМ
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила своё выступление в концовке сезона.

Сегодня 22-летняя спортсменка одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Фукуоке, набрав 153,89 балла.

«Завершение сезона получилось очень удачным. Счастлива, что смогла сделать практически всё что зависело от меня. Тройной аксель хорошо шёл у меня весь сезон, поэтому не удивлена, что смогла чисто сделать его тут», — цитирует Туктамышеву Golden Skate.

Командный ЧМ был последним крупным турниром под эгидой Международного союза конькобежцев в нынешнем сезоне. В общем зачёте соревнований сборная России стала третьей, набрав 102 очка. Победу одержала сборная США (117 очков). Второе место заняла команда Японии (104).

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