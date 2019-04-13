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Медведева: четверной прыжок мне выучить легче, чем тройной аксель

Фото: РИА Новости
Медведева: четверной прыжок мне выучить легче, чем тройной аксель
Другие / Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что мечтает разучить четверной лутц, который считается самым сложным прыжком в фигурном катании.

«Мечта — прыгнуть четверной лутц. Вообще, мечтаю обойтись без травм, а еще никогда не уставать. Четверной прыжок мне выучить легче, чем тройной аксель. Возможно, со временем все изменится. Я со страховкой пробовала два раза аксель, но не получилось», — цитирует Медведеву интернет-портал ТАСС.

Воспитанница Этери Тутберидзе после Олимпийских игр в Пхёнчхане, на которых завоевала две серебряные награды, переехала тренироваться в Канаду — к специалисту Брайану Орсеру. Под его руководством 19-летняя фигуристка стала бронзовым призёром чемпионата мира.

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