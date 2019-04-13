Российский гимнаст Артур Далалоян выиграл золотую медаль в вольных упражнениях на чемпионате Европы. Турнир проходит в Щецине (Польша).

Далалоян показал результат 15,100 балла. Вторым стал израильтянин Артём Долгопят (14,900), третье место занял россиянин Дмитрий Ланкин (14,800).



Напомним, ранее Далалоян на чемпионате Европы выиграл серебро в многоборье. На чемпионате мира 2018 года в Катаре он выиграл золото в личном многоборье и вольных упражнениях, серебро в командном турнире и опорном прыжке, а также стал бронзовым призёром в упражнениях на брусьях. Он завоевал пятую золотую медаль чемпионатов Европы в карьере.



На ЧЕ-2019 Далалояну ещё предстоит побороться за медали на перекладине, в опорном прыжке и на брусьях.