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Пасека выиграла золото в опорном прыжке на чемпионате Европы

Пасека выиграла золото в опорном прыжке на чемпионате Европы
Другие / Прочие виды спорта

Российская спортсменка Мария Пасека выиграла золото в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Щецине (Польша).

Пасека стала первой с результатом 14,516 балла. Второе место заняла француженка Колин Девийар (14,450), третье — британка Элисса Дауни (14,316). Другая представительница России Ангелина Мельникова заняла пятое место (14,133).

Пасека является двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке (2015, 2017), бронзовым и трёхкратным серебряным олимпийским призёром. Золото чемпионата Европы стало для неё третьим (вторым — в опорном прыжке).

Ранее гимнаст Артур Далалоян на чемпионате Европы в Щецине выиграл золотую медаль в вольных упражнениях. Соревнования завершатся 14 апреля.

Далалоян выиграл золотую медаль в вольных упражнениях на чемпионате Европы
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