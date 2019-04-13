Российская спортсменка Мария Пасека выиграла золото в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Щецине (Польша).

Пасека стала первой с результатом 14,516 балла. Второе место заняла француженка Колин Девийар (14,450), третье — британка Элисса Дауни (14,316). Другая представительница России Ангелина Мельникова заняла пятое место (14,133).



Пасека является двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке (2015, 2017), бронзовым и трёхкратным серебряным олимпийским призёром. Золото чемпионата Европы стало для неё третьим (вторым — в опорном прыжке).



Ранее гимнаст Артур Далалоян на чемпионате Европы в Щецине выиграл золотую медаль в вольных упражнениях. Соревнования завершатся 14 апреля.