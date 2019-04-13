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Гимнаст Аблязин выиграл чемпионат Европы в упражнении на кольцах

Гимнаст Аблязин выиграл чемпионат Европы в упражнении на кольцах
Другие / Прочие виды спорта

Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах на чемпионате Европы, который проходит в Польше.

Аблязин в финале получил одинаковую оценку с итальянцем Марко Лодадио (по 14,966 балла), но по дополнительным показателям чемпионом Европы стал россиянин. Для 26-летнего Аблязина это седьмое золото чемпионатов Европы.

В борьбе за бронзу армянин Ваагн Давтян опередил абсолютного чемпиона Европы, россиянина Никиты Нагорного.

Ранее Артур Далалоян стал чемпионом Европы в вольных упражнениях.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Щецин, Польша
Мужчины. Кольца

1. Денис Аблязин (Россия) – 14,966.
2. Марко Лодадио (Италия) — 14,966.
3. Ваагн Давтян (Армения) – 14,933.
4. Никита Нагорный (Россия) – 14,900.

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