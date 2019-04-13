Гимнастка Ильянкова стала чемпионкой Европы в упражнении на брусьях

Россиянка Анастасия Ильянкова завоевала золотую медаль в упражнениях на разновысоких брусьях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Щецине (Польша). В финале Ильянкова на 0,3 балла опередила соотечественницу Ангелину Мельникову, ставшую серебряным призёром соревнований. Третье место заняла итальянка Аличе Д'Амато.

Для 18-летней Ильянковой это первая медаль чемпионатов Европы.

Ранее Мария Пасека выиграла континентальное первенство в опорном прыжке, Мельникова была пятая. В личном многоборье Мельникова накануне заняла третье место.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Щецин, Польша

Женщины. Брусья

1. Анастасия Ильянкова (Россия) – 14,833.

2. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,533.

3. Аличе Д'Амато (Италия) – 14,400.