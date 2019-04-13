«Ростов-Дон» вышел в «Финал четырёх» женской гандбольной Лиги чемпионов

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. В ответном четвертьфинальном матче ростовские гандболистки на своей площадке разгромили венгерский «Фенецварош» со счётом 33:22. Самой результативной в составе хозяек стала Лоис Аббинг, забившая 7 мячей. По 4 раза отличились Юлия Манагарова, Анна Сень и Ксения Макеева.

Первая встреча, неделю назад на выезде также завершилась победой ростовской команды со счётом 29:26. «Ростов-Дон» второй год подряд вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «Ростов-Дон» и «Фенецварош» уже встречались на этой же стадии Лиги чемпионов. Оба матча выиграли россиянки (31:29, 32:22).

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Четвертьфинал. Ответный матч

«Ростов-Дон» (Россия) — «Фенецварош» (Венгрия) – 33:22 (15:9).

Первый матч – 29:26.