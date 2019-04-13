Емелин, Манцигов и Евлоев поспорят за золото ЧЕ по греко-римской борьбе

Сергей Емелин, Абуязид Манцигов и Муса Евлоев поспорят за золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Бухаресте.

В полуфинале весовой категории до 60 кг Емелин нанёс поражение турку Керему Камалу со счётом 7:0 и вышел в финал, где, как и финале чемпионата мира – 2018, будет бороться против Виктора Чебану из Молдавии.

В весе до 72 кг Абуязид Манцигов в полуфинальной схватке досрочно победил Доминика Этлингера из Хорватии со счётом 9:0. За титул Манцигов сразится с турком Ченгизом Арсланом.

В весе до 97 кг Муса Евлоев победил итальянца Диагоро Тимончини со счётом 3:1 и вышел в финал, где встретится с Кирилом Миловым

Напомним, Артём Сурков (до 67 кг) и Александр Комаров (до 82 кг) уступили в четвертьфиналах, но смогут побороться за бронзовые медали, так как их обидчики вышли в финальный раунд.