«Художница» Солдатова одержала победу в многоборье на этапе Кубка мира в Софии

Россиянка Александра Солдатова завоевала золотую медаль в личном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария).
По сумме оценок за упражнения с четырьмя предметами Солдатова на 2 балла опередила израильтянку Линой Ашрам, занявшую второе место. Бронзовым призёром стала болгарская спортсменка Катрин Тасева.
Еще одна российская участница, Екатерина Селезнёва, заняла девятое место.
Селезнёва поборется за медаль в упражнениях с обручем и мячом, Солдатова вошла в число восьми сильнейших во всех четырёх видах программы.
Художественная гимнастика. Второй этап Кубка мира. София, Болгария
Личное многоборье
1. Александра Солдатова (Россия) – 82,450.
2. Линой Ашрам (Израиль) – 80,450.
3. Катрин Тасева (Болгария) – 80,150…
9. Екатерина Селезнёва (Россия) – 75,400.