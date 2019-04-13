«Художница» Солдатова одержала победу в многоборье на этапе Кубка мира в Софии

Россиянка Александра Солдатова завоевала золотую медаль в личном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария).

По сумме оценок за упражнения с четырьмя предметами Солдатова на 2 балла опередила израильтянку Линой Ашрам, занявшую второе место. Бронзовым призёром стала болгарская спортсменка Катрин Тасева.

Еще одна российская участница, Екатерина Селезнёва, заняла девятое место.

Селезнёва поборется за медаль в упражнениях с обручем и мячом, Солдатова вошла в число восьми сильнейших во всех четырёх видах программы.



Художественная гимнастика. Второй этап Кубка мира. София, Болгария

Личное многоборье

1. Александра Солдатова (Россия) – 82,450.

2. Линой Ашрам (Израиль) – 80,450.

3. Катрин Тасева (Болгария) – 80,150…

9. Екатерина Селезнёва (Россия) – 75,400.