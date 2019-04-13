Марянян стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе в весе до 63 кг

В Бухаресте (Румыния) продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе. Вторую золотую медаль сборной России в соревнованиях по греко-римской борьбе принёс Степан Марянян, который в финальной схватке в весовой категории до 63 кг одержал досрочную победу над норвежцем Стигом Андре Берге со счётом 9:0.

Бронзовыми призёрами стали Талех Маммадов из Азербайджана и грузин Леван Кавджарадзе. Маммадов в схватке за третье место одержал победу над армянином Славиком Галстяном со счётом 6:2. Кавджарадзе нанёс поражение поляку Михалу Трацу – 5:2.

Ранее чемпионом Европы в весовой категории до 55 кг стал Виталий Кабалоев. Также 13 апреля в финальной схватке будет бороться россиянин Роман Власов (до 77 кг), а Сергей Семёнов (до 130 кг) сразится за бронзу.