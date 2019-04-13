Марянян: это со стороны кажется, что всё красиво и правильно

Российский борец греко-римского стиля Степан Марянян прокомментировал досрочную победу в финальной схватке в весовой категории до 63 кг на чемпионате Европы над норвежцем Стигом Андре Берге со счётом 9:0.

«Не ожидал, что выиграю досрочно, но отдал все силы. Идеальная форма? Идеальная форма редко бывает, но она близка. Но надо над многим работать. Это со стороны кажется, что всё красиво и правильно. А на деле очень много технических ошибок, которые надо исправлять. Олимпийский вес? Будем думать с тренерским штабом сейчас, на каком турнире стартовать с олимпийским весом. Но в этом году, думаю, точно. Слово за штабом, а мы сделаем всё, чтобы как можно больше привезти медалей для нашей страны. Проблем, чтобы выступать в 60 килограммах не будет, разница всего три килограмма. Тем более я всю жизнь почти выступал с 59 килограммами», — передаёт слова Маряняна корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.