Российский «Парадиз» стал чемпионом мира по синхронному катанию

Команда «Парадиз» из Санкт-Петербурга завоевала золотые медали на чемпионате мира по синхронному катанию, который проходил в Хельсинки (Финляндия). Российские фигуристки выиграли как короткую, так и произвольную программу.

Второе место сохранили хозяйки льда из команды Marigold Ice Unity. На третье место поднялся финский коллектив Helsinki Rockettes, который в произвольной программе уступил только «Парадизу».

Российская команда «Татарстан» завершила соревнования на пятом месте.

В соревнованиях принимали участие 24 команды.

Синхронное катание. Чемпионат мира. Хельсинки, Финляндия

1. «Парадиз» (Россия) – 234,38.

2. Marigold Ice Unity (Финляндия) – 228,70.

3. Helsinki Rockettes (Финляндия) – 228,61…

5. «Татарстан» (Россия) – 219,74.