Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Речь идёт о периоде с 2011 по 2014 год, когда неизвестные, работая в агентстве, закупали оборудование по завышенным ценам.

«Неустановленные лица из числа сотрудников некоммерческого партнерства Российского антидопингового агентства в период с 14 марта 2011 года по 20 декабря 2014 года с целью хищения бюджетных средств в особо крупном размере под предлогом оплаты заключенных с одной из российских компаний договоров на поставку оборудования для сбора проб биологического материала в целях проведения допинг-контроля спортсменов и прочих расходных материалов к ним осуществили перечисление денежных средств в качестве оплаты заказанного оборудования по завышенной цене.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу МВД Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что организован весь необходимый комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий.