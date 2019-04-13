Беленюк выиграл золото ЧЕ по греко-римской борьбе в весе до 88 кг

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал победителем чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в Бухаресте (Румыния), в весовой категории до 88 кг. В финальной схватке Беленюк нанёс поражение Исламу Аббасову из Азербайджана со счётом 5:1.

Бронзовыми призёрами стали Денис Кудла из Германии и Эрик Жилвасси из Венгрии. Кудла в схватке за третье место победил белоруса Николая Стадуба, а Жилвасси одолел литовца Эйвидаса Станкевичуса со счётом 2:1.

Ранее три золотые медали чемпионата Европы в Бухаресте завоевали российские борцы греко-римского стиля: в весе до 55 кг чемпионом стал Виталий Кабалоев, Степан Марянян одержал победу в категории до 63 кг, а Роман Власов красиво выиграл финал в категории до 77 кг.