Т. Тарасова: Туктамышева меня покорила

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высоко оценила победу российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония).

«Наверное, Лиза Туктамышева копила в себе энергию. Она очень изменилась даже с начала сезона, когда выигрывала, до сегодняшнего дня. Её катание стало лучше. У неё очень хорошая форма, она, видимо, заждалась соревнований, по ним соскучилась и их не боялась. Она всё время пролетала отборы на Олимпийские игры, но год после Олимпиады она катается блестяще всегда. Это её год. Вероятно, работала целыми днями и в очень хорошей форме пришла к победе.

Она катала свой сложный контент и может его усилить ещё одним тройным акселем, который не делала. Тогда она сможет претендовать на мировой рекорд и на самые высокие места. Сегодня Туктамышева меня покорила.

Этой победой она открыла возможность нашим девочкам 19–20 лет думать о долгой спортивной карьере в фигурном катании. Если сохранять, улучшать себя и учить новое, они могут быть востребованы в спорте. Им не надо быть 15-летними девочками, которые прыгают всё. Наши маленькие фигуристки уникальны тем, что могут прыгать четверные прыжки, но в короткой программе у женщин они запрещены. Может быть, потому что их прыгают российские фигуристки. Но разрешён тройной аксель. Поэтому Лиза имеет абсолютное преимущество. Из наших спортсменок тройной аксель не прыгает больше никто. Алёна Касторная прыгала, но год-полтора назад. Я очень рада за наших фигуристок на чемпионате мира. Они выступили на самом высоком уровне», — приводит слова Тарасовой НСН.