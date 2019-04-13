Сборная России выиграла медальный зачёт ЧЕ по тяжёлой атлетике

Сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачёте чемпионата Европы по тяжёлой атлетике, который завершился в Батуми (Грузия).

Российские спортсмены завоевали 11 медалей — 3 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые. Второе место заняли белорусские тяжелоатлеты, на счету которых 8 наград (3, 2, 3). Третьими стали штангисты из сборной Армении, у них 5 наград (2, 1, 2).

Все три золотые медали континентального первенства сборной России принесли женщины: Анастасия Романова (весовая категория до 71 кг), Ксения Пасхина (до 87 кг) и Татьяна Каширина (свыше 87 кг).

Серебряными призёрами стали Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Татьяна Алеева (до 59 кг), Диана Мстиева (до 87 кг) и Егор Климонов (до 96 кг). Бронза у Кристины Новицкой (до 55 кг), Александры Козловой (до 59 кг) и Родиона Бочкова (до 109 кг).