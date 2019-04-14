Лыжница Соболева выиграла марафон на 50 км на чемпионате России в Апатитах

Елена Соболева одержала победу в марафоне на 50 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Апатитах (Мурманская область).

Второй стала Диана Головань. Третьей финишировала Светлана Кузнецова. Четвёртое место заняла Ольга Царёва, пятое — Габриэлла Калугер.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Апатиты, Мурманская область

Женщины. Марафон. 50 км, свободный стиль



1. Елена Соболева – 2:06.30,0

2. Диана Головань – +18,1

3. Светлана Кузнецова – +19,5

4. Ольга Царёва – +32,7

5. Габриэлла Калугер – +34,6

6. Мария Давыденкова – +47,4

7. Ольга Кучерук – +50,9

8. Алена Перевозчикова – +1.18,1

9. Анна Медведева – +1.32,0

10. Дарья Сторожилова – +2.34,0…

13. Ольга Рочёва – +3.19,1.