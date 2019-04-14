Большунов: пытался забрать свою палку, а пацаны чуть ли не в слёзы, не отдают

Российский лыжник Александр Большунов остался разочарован тем, что не смог выиграть золотую медаль на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Он надеется выполнить эту задачу в следующем сезоне.

«Оцениваю сезон, в принципе, хорошо и, как много раз уже говорил, я рад, что могу бороться в каждой гонке вне зависимости от дисциплины и стиля передвижения. Для меня самое главное, что в каждой гонке я борюсь за победу. Есть, конечно, над чем работать. И небольшое разочарование по сезону – то, что всё-таки не выиграл золотую медаль на чемпионате мира. Были хорошие шансы, но главное то, что я всё-таки на одну ступеньку по сравнению с тем годом поднялся. Уже четыре серебра, а в том году было три серебра и одна бронза. И, главное, на следующий год сделать ещё небольшой шаг вперёд!

Финал Кубка мира в Канаде пройдёт в Кэнморе по нормальной трассе, а не как в этом Квебеке – детский сад просто. Конечно, шансов победить Клебо на такой трассе больше. На той трассе убежать было нереально, хотя я и пытался. Очень много равнины, длинные спуски. Как эта трасса проходит гомологацию, я не понимаю. Плюс ко всему трассу они начали укатывать дня за два, и ретрак там лёгкий, маленький. Трасса была очень мягкая, палки проваливались.



Что произошло с палкой во время классической гонки? Если честно, так и не понял, как она сломалась. Толкнулся, и палка провалилась, потом смотрю, а она разлетелась в щепки. На следующий день после гонки преследования иду, автографы раздаю, и тут мне палку суют – распишись. Смотрю, а это моя палка. Думаю: «Совсем офигели. Отдавай сюда эту палку!» Ну, подписал и себе её забираю. А пацаны чуть ли не в слёзы. Я им обратно палку отдаю – они опять радуются. Опять забираю – снова плачут. В общем, отдал её им в итоге. Что мне делать с этим обрубком… Пацаны были взрослые, лет по 25 примерно. Парень расстроился, начал чуть ли не плакать, чтобы вернул ему палку. Пришлось отдать", — цитирует Большунова «Лыжный спорт».