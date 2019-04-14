Шемякин одержал победу в марафоне на ЧР по лыжным гонкам в Мончегорске

Алексей Шемякин занял первое место в марафоне на 70 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Мончегорске (Мурманская область).
Второй результат показал Иван Якимушкин. Тройку призёров замкнул Николай Хохряков. Четвёртым стал Андрей Мельниченко, пятым — Константин Главатских, шестым — Максим Зубцов.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мончегорск, Мурманская область
Мужчины. Марафон. 70 км, свободный стиль
1. Алексей Шемякин – 2:49.13,9
2. Иван Якимушкин – +28,5
3. Николай Хохряков – +30,3
4. Андрей Мельниченко – +30,4
5. Константин Главатских – +1.43,0
6. Максим Зубцов – +2.13,7
7. Денис Катаев – +2.13,9
8. Артем Николаев – +2.15,2…
14. Илья Семиков – +6.01,8
15. Егор Казаринов – +6.02,9
Лыжница Соболева выиграла марафон на 50 км на чемпионате России в Апатитах