Шемякин одержал победу в марафоне на ЧР по лыжным гонкам в Мончегорске

Алексей Шемякин занял первое место в марафоне на 70 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Мончегорске (Мурманская область).

Второй результат показал Иван Якимушкин. Тройку призёров замкнул Николай Хохряков. Четвёртым стал Андрей Мельниченко, пятым — Константин Главатских, шестым — Максим Зубцов.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мончегорск, Мурманская область

Мужчины. Марафон. 70 км, свободный стиль



1. Алексей Шемякин – 2:49.13,9

2. Иван Якимушкин – +28,5

3. Николай Хохряков – +30,3

4. Андрей Мельниченко – +30,4

5. Константин Главатских – +1.43,0

6. Максим Зубцов – +2.13,7

7. Денис Катаев – +2.13,9

8. Артем Николаев – +2.15,2…

14. Илья Семиков – +6.01,8

15. Егор Казаринов – +6.02,9