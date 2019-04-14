Эфиопские бегуны Мило и Бурка выиграли Парижский марафон

В воскресенье, 14 апреля, в столице Франции прошёл 43-й Парижский марафон. В нём приняли участие рекордное количество спортсменов — 60 тысяч человек из 135 стран.

У мужчин победу одержал Абрха Мило из Эфиопии. Он преодолел дистанцию за 2 часа 7 минут 5 секунд. Вторым стал его соотечественник Асефа Менгсту (+0,19). Третье место занял представитель Кении Пол Лоньянгата (+0,24).

В женских соревнованиях лучшей стала эфиопка Желет Бурка, показав время — 2 часа 22 минуты 47 секунд. Серебряную и бронзовую награды также завоевали спортсменки из Эфиопии — Азмера Гебру (+0,05) и Азмера Абреха (+0,48).



Парижский марафон. Париж, Франция

Мужчины



1. Абрха Мило (Эфиопия) – 2.07,5

2. Асефа Менгсту (Эфиопия) – +0,19

3. Пол Лоньянгата (Кения) – +0,24.



Женщины



1. Желет Бурка (Эфиопия) – 2.22,47

2. Азмера Гебру (Эфиопия) – +0,05

3. Азмера Абреха (Эфиопия) – +0,48.