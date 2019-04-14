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Нагорный и Аблязин выиграли золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Нагорный и Аблязин выиграли золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
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Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золото в упражнении на брусьях на чемпионате Европы в Щецине (Польша).

Результат Нагорного составил 15,466 балла. Второе место с результатом 15,333 балла занял украинец Пётр Пахнюк, бронзовым призёром стал турок Ферхат Аричан (15,033).

Золото в опорном прыжке выиграл россиянин Денис Аблязин. Его результат составил 14,950 балла. Вторым с результатом 14,533 балла стал россиянин Артур Далалоян, а третье место занял белорус Егор Шарамков (14,516).

Что касается других результатов россиян, то Ангелина Мельникова стала третьей в вольных упражнениях, а Артур Далалоян завоевал бронзу в упражнении на перекладине.

Чемпионат Европы в Польше завершится сегодня, 14 апреля.

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