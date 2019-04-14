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Сборная России по спортивной гимнастике выиграла медальный зачёт ЧЕ-2019

Сборная России по спортивной гимнастике выиграла медальный зачёт ЧЕ-2019
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Сборная России по спортивной гимнастике досрочно обеспечила себе первое место в неофициальном медальном зачёте чемпионата Европы в Щецине.

После победы Дениса Аблязина в опорном прыжке в активе российской команды стало шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали. У сборной Великобритании на данный момент две золотые награды. На чемпионате Европы осталось разыграть три комплекта наград, поэтому россияне останутся недосягаемыми для преследователей в медальном зачёте.

Сборная России улучшила принадлежавший ей же личный рекорд на чемпионатах Европы по количеству завоёванных наград. На чемпионате Европы 2013 года, проходившем в Москве, российские гимнасты выиграли шесть золотых и четыре бронзовые награды.

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