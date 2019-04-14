Нагорный: знал, что если сделаю свою программу, то буду в тройке точно

Российский гимнаст Никита Нагорный поделился эмоциями от завоевания золотой медали чемпионата Европы в упражнениях на параллельных брусьях.



«Это спорт, нельзя было прогнозировать сегодняшнюю победу. Но я знал, что если сделаю свою программу, то буду в тройке точно. Такие были мысли. Думаю, что на чемпионате мира буду делать те же самые программы.



Недоволен вольными упражнениями, которые у меня так и не получились за два дня соревнований. Остальные снаряды выполнил, наверное, на том уровне, на котором могу выполнять. Были проанализированные ошибки, которые я смог исправить и получить высокий результат на кольцах, это максимальный результат, который я получал. В принципе, всеми снарядами доволен, единственное — вольные упражнения немного подвели», — цитирует Нагорного «РИА Новости».

Нагорный и Аблязин выиграли золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике