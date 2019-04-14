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Бельгиец Жильбер выиграл классическую гонку «Париж-Рубэ»

Бельгиец Жильбер выиграл классическую гонку «Париж-Рубэ»
Другие / Велоспорт

Бельгийский велогонщик Филипп Жильбер выиграл классическую гонку «Париж-Рубэ». После 257 км гонки с 29 секторами брусчатки, которую называют «Северным адом», Жильбер выиграл спринт у немца Нильса Политта.

Третьим финишировал бельгийский спортсмен Ив Лампэр.

«Париж – Рубэ». Компьень – Рубэ, Франция

257 км

1. Филипп Жильбер (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – 5.58,02
2. Нильс Политт (Германия, Katusha – Alpecin) – то же время
3. Ив Лампэр (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – +0,13
4. Зеп Ванмарке (Бельгия, EF Education First) – +0,40
5. Петер Саган – (Словакия, BORA–Hansgrohe) – +0,42
6. Флориан Сенешаль (Франция, Deceuninck – Quick Step) – +0,47.

Видео финиша можно посмотреть на ютуб-канале Tour de France.

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