Сын Плющенко и дочь Романа Ротенберга выиграли Кубок Плющенко

В Москве на катке «Южный лёд» состоялся третий Кубок Евгения Плющенко. В турнире приняли участие 150 фигуристов из разных городов России. В соревнованиях мальчиков с 3-м юношеским разрядом победил шестилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Он показал программу под музыку Майкла Джексона, запрещённую в некоторых странах Азии и Европы.

В соревнованиях девочек в категории «Юный фигурист 2013 года рождения» не было равных Арине Ротенберг, дочери бизнесмена и спортивного функционера Романа Ротенберга, который присутствовал на турнире и поддерживал её у бортика.

В категории «Юный фигурист 2012 года рождения» победила Арина Коробейникова из Нижнекамска, а дочь певца Стаса Михайлова Мария Михайлова стала 12-й.