Плющенко – Родниной: вы о чём, Ирина Константиновна? Зачем такое говорить?

Двукратный чемпион Олимпийских игр Евгений Плющенко выразил недоумение в связи с высказыванием Ирины Родниной о том, что падение результатов одиночников связано с многолетним доминированием Плющенко.

«До меня долетела информация, что Ирина Константиновна Роднина сказала, что все проблемы от Плющенко, потому что он долго выступал. Зачем такое говорить? Великая спортсменка, легенда, уважаемый деятель. Но такое! Это ж надо выдвинуть такую гипотезу! Не знаю, я просто не понимаю.

Я уже давным-давно не катаюсь. А когда катался, у нас всегда было три квоты. Так чем же я тогда помешал? Я не приносил эти квоты? Приносил. Когда я в 2006-м выиграл Олимпиаду, я ушёл, три года не катался. Пожалуйста, катайтесь! Были ребята, что-то делали. Потом я пришёл опять, выиграл чемпионат Европы, стал вторым на Олимпиаде. Потом в седьмой раз выиграл Европу в 2012 году, на мир затем не поехал. Езжайте, я вам даю, я из-за травмы не еду. Потом опять уходил. Давайте, катайтесь!

Всегда боролся в честной борьбе, прыгал четверные и не проиграл ни одного международного старта. Вы о чём, Ирина Константиновна? Надеюсь, вы что-то другое имели в виду. То, что никто так и не понял. Я не в обиде, я слишком вас уважаю», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.