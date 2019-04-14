Рукавицын: не стоит сравнивать Загитову и Туктамышеву

Тренер Евгений Рукавицын оценил успешное выступление российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на командном чемпионате мира в Фукуоке.

«Конечно, болезнь сложно назвать отдыхом. Но, наверное, именно она сыграла ей на руку. Елизавета пропустила чемпионаты Европы и мира, зато блестяще откатала командное первенство и завершила сезон на мажорной ноте.

Мог ли её завести пропуск чемпионата мира? Трудно судить. Это личное дело самой фигуристки и её тренера. Мы лишь видим, что она в отличной физической и психологической форме.

По сумме баллов Туктамышева могла занять второе место на личном чемпионате мира Сайтаме? Это разные турниры, на которые спортсмены настраиваются по-разному. На выступлении фигуристов может сказаться любая мелочь, поэтому даже не стоит сравнивать Алину Загитову и Лизу. Мы должны наслаждаться тем, что видим на данный момент: Туктамышева великолепно выступила и выиграла командный чемпионат мира», — приводит слова Рукавицына RT.