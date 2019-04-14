Плющенко: справедливо ли Медведева попала на ЧМ? Даже не хочу в это лезть

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко признался, что не хочет комментировать решение Федерации фигурного катания на коньках России включить в состав сборной России на чемпионат мира в Сайтаме Евгению Медведеву, а не Елизавету Туктамышеву.

«Если честно, я даже не слежу за соревнованиями. Знаю, что сборная России заняла третье место на командном чемпионате мира, что Лиза хорошо откатала. У меня есть моя школа, которую я хочу вытащить на высокий уровень. Поэтому просто не хватает времени.

Что касается решения отправить на чемпионат мира Медведеву, а не Туктамышеву, то я даже не хочу в это лезть, это решение федерации. У нас есть руководство, пусть они и принимают решения», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.