Сурков стал бронзовым призёром чемпионата Европы по борьбе

Российский борец греко-римского стиля Артём Сурков выиграл бронзу чемпионата Европы в Бухаресте.



В поединке в весовой категории до 67 кг Сурков победил грузина Сачино Давитаю. В финальной схватке турок Атакан Юксель одолел Геворга Саакяна из Польши. Ещё одну бронзу завоевал Карен Асланян из Армении.



Теперь в активе сборной России 18 медалей (шесть золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых) на чемпионате мира в Румынии. Восемь наград завоевали борцы вольного стиля (2-2-4), женщины выиграли четыре медали (1-1-2), борцы греко-римского стиля — шесть (3-1-2).

На счету Суркова одно золото и две бронзы чемпионатов мира, также он трижды становился чемпионом Европы.

Чемпионат Европы в Бухаресте завершится сегодня, 14 апреля.