Евлоев завоевал золото чемпионата Европы, Комаров — бронзу

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев выиграл золотую медаль на чемпионате Европы в весовой категории до 97 кг.

В финале Евлоев победил Кирилла Милова из Болгарии. Бронзовые медали завоевали Матти Куосманен (Финляндия) и Дьягоро Тимончини (Италия).

Другой россиянин Александр Комаров стал бронзовым призёром ЧЕ в весовой категории до 82 кг. В схватке за третье место он победил немца Ханнеса Вагнера. Золото взял Райбек Бисултанов (Дания), серебро — Лаша Гобадзе (Грузия). Ещё одну бронзу завоевал турок Эмра Куш.

Российская команда борцов греко-римского стиля досрочно обеспечила себе победу в общекомандном зачёте ЧЕ. В её активе девять медалей на турнире (5-1-3).

Чемпионат Европы в Бухаресте завершится сегодня, 14 апреля.